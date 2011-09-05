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亚洲 | 2011年 9月 6日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--9月6日****

路透9月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 赤字76.5 赤字104.5

0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 +0.1% -2.40%

0130 澳洲房屋融资 8月 +1.5% 持平

0130 澳洲政府支出 第二季 -- +0.8%

0430 澳洲央行公布利率决定 9月 -- 4.75%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% -0.8%

(较上年同期) +0.4% +0.5%

0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 +0.2% +0.2%

较上年同期 +1.7% +1.7%

1000 德国工业订单(较前月) 7月 -1.5% +1.8%

1400 美国就业指数 8月 -- 100.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.1 52.7

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -0.1% --

0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 +2.5% +0.4%

0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 +6.7% +3.0%

0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -0.6% --

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 48.4 48.6

0748 法国Markit综合PMI 8月 53.7 --

服务业PMI 56.8 56.1

0753 德国Markit服务业PMI 8月 51.1 50.4

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.5 51.5

综合PMI 50.7 51.1

0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 逆差3.15 --

0828 英国CIPS服务业PMI 8月 51.1 --

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负15.4 负26.7

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) -0.2% -1.2%

2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -0.6% --

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.9% --

(较上年同期) +3.4% --

-- 美国及加拿大适逢劳工节,市场和政府部门放假 (完)

--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌

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