主要国家经济指标预测--9月6日****

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透9月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲经常账(亿澳元) 第二季 赤字76.5 赤字104.5
0130 澳洲净出口对GDP的贡献 第二季 +0.1% -2.40%
0130 澳洲房屋融资 8月 +1.5% 持平
0130 澳洲政府支出 第二季 -- +0.8%
0430 澳洲央行公布利率决定 9月 -- 4.75%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% -0.8%
(较上年同期) +0.4% +0.5%
0900 欧元区区内生产总值(GDP)修正值(较上季) 第二季 +0.2% +0.2%
较上年同期 +1.7% +1.7%
1000 德国工业订单(较前月) 7月 -1.5% +1.8%
1400 美国就业指数 8月 -- 100.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.1 52.7
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 11,508
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲TD-MI基础通胀指标(较前月) 8月 -0.1% --
0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 +2.5% +0.4%
0130 澳洲企业总利润(较前季) 第二季 +6.7% +3.0%
0130 ANZ总体招聘广告(较前月) 8月 -0.6% --
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 48.4 48.6
0748 法国Markit综合PMI 8月 53.7 --
服务业PMI 56.8 56.1
0753 德国Markit服务业PMI 8月 51.1 50.4
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 51.5 51.5
综合PMI 50.7 51.1
0800 意大利对非欧盟贸易(亿欧元) 7月 逆差3.15 --
0828 英国CIPS服务业PMI 8月 51.1 --
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负15.4 负26.7
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) -0.2% -1.2%
2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 8月 -0.6% --
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.9% --
(较上年同期) +3.4% --
-- 美国及加拿大适逢劳工节,市场和政府部门放假 (完)
--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。