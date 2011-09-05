〔中国汽车〕工信部等要求加强节能与新能源汽车示范推广安全管理

路透北京9月5日电----中国工业和信息化部等四部委周一发布通知,要求提高国内节能与新能源汽车示范推广安全管理.共计11点要求中,仅一点对整车及关键零部件设计、制造单位为市场提供安全可靠的产品提出要求.

中国开展节能与新能源汽车示范推广後,今年已经发生两起纯电动汽车自燃事故,令市场对其安全性能产生疑虑.4月杭州纯电动车出租车自燃事件最终调查结果显示,事故起因是电池漏液未能及时发现,而非电池单体设计制造的质量问题.

工信部等四部委在通知中要求示范城市加强示范运行车辆的安全监控、建立事故预警信息系统及事故紧急处置机制,并加强人员培训、车辆维护、充换电站管理等,并称要组织一次全面安全大检查,9月20日前上报结果.

"节能与新能源汽车整车及关键零部件设计、制造单位,...要强化产品安全试验,严格按照国家相关产品管理要求和技术标准为市场提供安全、可靠的产品，保证产品一致性,在源头上杜绝安全隐患."通知提到.

目前主要汽车生产企业均在节能和新能源汽车方面布局,但新能源汽车的电池部分目前仍未找到最为成熟、高效稳定的技术方案,重量、效率及成本方面仍有待改进.作为主要技术路线之一的锂电池仍未从技术上完全摆脱爆炸隐患.(完)