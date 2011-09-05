〔国际油市〕布兰特原油跌至112美元下方,受美国衰退担忧拖累

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透新加坡9月5日电---布兰特原油周一跌至每桶112美元下方,对美国再次陷入衰退可能降低燃料需求的忧虑,盖过了热带风暴Lee导致的近海石油生产中断带来的供应担忧.
8月美国就业增长停滞,令衰退担忧复发,美国总统奥巴马和美联储皆面临压力,提供更多刺激以支撑疲软的经济.
0439GMT,近月布兰特原油期货LCOc1下跌0.78美元报每桶111.55美元.上周五布兰特原油下跌近2美元,受美国非农就业数据拖累.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。