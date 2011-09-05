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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 13:17 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至112美元下方,受美国衰退担忧拖累

路透新加坡9月5日电---布兰特原油周一跌至每桶112美元下方,对美国再次陷入衰退可能降低燃料需求的忧虑,盖过了热带风暴Lee导致的近海石油生产中断带来的供应担忧.

8月美国就业增长停滞,令衰退担忧复发,美国总统奥巴马和美联储皆面临压力,提供更多刺激以支撑疲软的经济.

0439GMT,近月布兰特原油期货LCOc1下跌0.78美元报每桶111.55美元.上周五布兰特原油下跌近2美元,受美国非农就业数据拖累.

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