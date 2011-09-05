〔日本债市〕10年期日债期货升0.5点,美衰退疑虑令投资人涌向债市

路透9月5日电---日本10年期公债期货周一盘中上涨0.5点,在美国就业报告令再度出现衰退的疑虑升高後,投资人涌向避险的债市,并大砍股票部位.
9月日本公债期货2JGBv1升0.48点至142.77,此前触及142.79的两周高位.
10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下跌4.5个基点至1.015%,距8月中触及的九个月低位0.970%不远.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
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