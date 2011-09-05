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市场报道 | 2011年 9月 5日 星期一 13:33 BJT

〔日本债市〕10年期日债期货升0.5点,美衰退疑虑令投资人涌向债市

路透9月5日电---日本10年期公债期货周一盘中上涨0.5点,在美国就业报告令再度出现衰退的疑虑升高後,投资人涌向避险的债市,并大砍股票部位.

9月日本公债期货2JGBv1升0.48点至142.77,此前触及142.79的两周高位.

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下跌4.5个基点至1.015%,距8月中触及的九个月低位0.970%不远.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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