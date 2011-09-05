记者见闻：朝鲜之行的禁忌

(本文由路透中文网编译提供)

路透朝鲜罗津9月4日电（记者 Jeremy Laurence）---在朝鲜，有关接班和金正日小儿子的谈论都是禁忌。

“千万别提金正恩的名字”，一位消息人士低声说道，并扭头确认没有其他人听到刚才的谈话，“你会惹上大麻烦，不要说这事”。

路透记者在访问朝鲜最北部地区时受到以上忠告，这是记忆里朝鲜首次允许记者进入这个地区。

在朝鲜，开始谈论接班人相当于接受当前领导人会去世。金正日和他的父亲一样被当作神一样来膜拜。

除了年纪20多岁和曾在瑞士读书之外，外界对金正恩的信息知之甚少。去年，这位朝鲜最高领导人的幼子实际上已经被定为下一任领导人，当时他在朝鲜军队和党内都被授予要职。

顶礼膜拜

过去六十年间，朝鲜盛行对国家领导人的个人崇拜。专家表示，这只有在完全与外界隔离的朝鲜才能做到。

金日成1994年去世後，他被认定为朝鲜永远的主席，甚至他的儿子也不敢冠上这一头衔。

此後，朝鲜的所有城市和乡村都树立起金正日的雕像，并被称为朝鲜“永远的伟大领袖”。据信，朝鲜全国矗立着超过3,000座金正日的雕像。

在罗先特别经济区的主要城市罗津，金日成的雕像非常华丽。一名当地妇女售卖塑料花，可以放在雕像的脚下，表示对伟大领袖的尊敬。

来访者在照相时会被告知确保以雕像全身取景，如果塑像部分缺失，审查人员会要求删除照片。这样的情况下,军警很可能会同时删除照相机内存储的所有照片。

不但不完整的领导人照片会被销毁，任何“敏感性”照片也会被清除。

当地对敏感的界定并不严格，而是泛指任何有关军事或有损国家形象的照片。

本周，中国旅游业代表团和外国记者搭乘朝鲜“万景峰”号轮船，沿朝鲜半岛东岸进行了“实验性”旅游。游船的大会议室悬挂着金日成主席在上世纪70年代视察该船的大幅照片。

罗津的画展

在罗津的一处画展上，多数都是金日成家族或士兵的画像。

在一张金日成的画像上，一个大约五岁的男童坐在他左边。男童身着一套军服。

但被问及这小孩的身份时，朝鲜导游回答道，“那不是个小孩，那是金正日将军。”他明显是被问话的轻视惹怒了。他还表示，“你们必须尊重我们的文化，这是金正日将军。”

同样必须尊重金日成。即使是在非正式场合，你要提到他的名字，也必须得说“伟大领袖金日成”。

这群外国参观者登上一辆旅游巴士，上面播放着战士与“帝国主义”作战的爱国主义录像，片中的敌人不是日本人就是美国人。

片中一位女战士手持手榴弹冲向一辆插着美国国旗的坦克。几秒钟後坦克消失在火海中。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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