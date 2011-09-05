〔东京汇市〕欧元、澳元走势艰难,因欧债及美经济难题打击风险胃纳

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 美国就业数据和欧元区债务忧虑打压风险胃纳
* 美元全线上涨,得益于欧元疲软
* 奥巴马周四国会演讲受关注
路透东京/悉尼9月5日电---欧元兑美元周一亚洲交易时段创三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.
美国劳工部上周五公布的就业报告显示,8月美国就业岗位增长停滞.欧洲债务危机持续恶化,希腊与国际债权方就如何满足新救援的要求而产生分歧.[ID:nCN1942953][ID:nCN1943045]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。