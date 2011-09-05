〔东京汇市〕欧元、澳元走势艰难,因欧债及美经济难题打击风险胃纳

* 美国就业数据和欧元区债务忧虑打压风险胃纳

* 美元全线上涨,得益于欧元疲软

* 奥巴马周四国会演讲受关注

路透东京/悉尼9月5日电---欧元兑美元周一亚洲交易时段创三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.

美国劳工部上周五公布的就业报告显示,8月美国就业岗位增长停滞.欧洲债务危机持续恶化,希腊与国际债权方就如何满足新救援的要求而产生分歧.[ID:nCN1942953][ID:nCN1943045]