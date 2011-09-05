《交易视点》中国信用债面临系统性调整,收益率料向基准利率靠拢--中金

路透上海9月5日电---中国大型投行--中金公司最新报告称,上周银行间债市信用债收益率再创历史新高,但建议投资者仍然不用急于抄底。报告认为未来半年到一年信用债将经历一次价值重估的系统性调整，在银行信贷持续收缩的情况下，企业对于信用债融资的依赖程度逐步增强，这种融资结构的调整意味着未来信用债收益率将逐步接近基准利率。

受到保证金存款补缴法定准备金政策影响，上周短融中票二级市场收益率大幅调整，整体全面超过历史高点，信用利差也达到近两年以来的新高。一级市场方面，新券发行困难，尤其是中低评级品种，要麽取消发行，要麽发行利率显着高于指导利率下限。

我们仍维持前期观点：收益率年内难以快速回落，可能将一直维持高位。由于供需状况恶化和信用事件频发的双重推动因素，中低等级收益率上行的可能性更大。

配置策略方面，我们建议投资者暂时回避低等级品种，以高等级为主，并注意个券的甄选，期限结构上，在目前信用债期限结构十分平坦的情况下，仍应优先配置短融。

上周新发个券中，短融优先推荐推荐AAA 华电集和中冶；AA级魏桥两个品种均有较高的溢价，相对价值较高；AA-评级新券资质均较弱，有一定风险承受能力的投资者可考虑选择扬农和欧亚集。

新发中票中，3年期资质普遍在同评级中不突出，其中AA+中生物相对较好；5年期兵器资质较好，建议配置。

**部分房地产发行人短期偿债能力指标不如08年**

二季度房地产发行人销售回款情况良好，但贡献主要来源于大开发商，中小开发商回款同比仍继续下降，後续需密切关注限购政策向二三线城市铺开对行业销售回款的负面影响。

投资方面，前期新屋开工面积的高增长以及销售尚未显着回落，使得房地产开发投资维持高位难以下降，行业发行人二季度开发投入维持在较高水平。

综合销售和投资情况，大开发商二季度内部现金流大额净流出的情况明显好转，而中小开发商仍在恶化，已经连续7个季度净流出，持续时间已与07年调控时的情况相当。

外部现金流方面，大开发商仍能获得融资，但部分中小开发商情况不容乐观，预计後续房地产信托收紧後外部融资将更加艰难。

内外部流动性合计看，绝大多数发行人的货币资金绝对量仍好于08年，但部分发行人由于长期债务陆续到期转为短期债务增多，短期偿债能力指标继续下降，部分已弱于08年水平。关注泛海、万业、银基、东华、名流等发行人。

**交易所：关注名流债的投机价值**

交易所经过此轮大幅下跌後，大部分个券净价已跌破面值，对于带有回售条款的债券而言，这意味着投资者选择回售可以获得比持有到期更高的回报率，体现了带回售条款债券进可攻退可守的优势。

目前交易所即将进入回售期且仍折价的个券以高收益债为主，其中名流、银基和宜化的收益率显着高于其他个券。我们认为从投机的角度来看，名流的相对价值最高：

首先，名流的货币资金仍远高于短期债务，未来一年出现违约的可能性不大，而回售收益率高达9.6%；

其次，如果一年後发行人现金压力较大，可能会提高票面利率来避免被回售，则投资者持有一年的实际回报率可能高于9.6%，而持有到期回报率则会确定性地高于目前的8.05%，具有较好的防御性；

第三，如果一年後市场环境显着好转，则投资者可以继续持有，回报率也高于9.6%。伴随着发行利率的不断提高，新发公司债的相对价值显着高于二级市场老券。

新券推荐配置资质良好的建能债，但发行规模太小，预计上市後流动性不佳；中孚发行利率很高，不过资质一般，适合有一定风险承受能力的投资者参与；冀东收益率没有吸引力；综艺债资质较弱，建议回避。

**评级调整**

上周共有3个发行人主体评级上调1小档，我们将温氏主体评分由4上调至4+，其馀评分均维持不变。(完)

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