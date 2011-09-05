《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透上海9月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年9月3日-9月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/5 深 巴安水务 300262 1,670 18.00 39.13 平安证券 9/8
9/5 深 通光线缆 300265 3,500 14.38 55.31 世纪证券 9/8
9/6 深 佳创视讯 300264 2,600 16.50 50.00 招商证券 9/9
9/7 深 隆华传热 300263 不超过2,000 -- -- 光大证券 9/13
9/7 沪 明泰铝业 -- 不超过6,000 -- -- 平安证券 9/13
9/7 深 丹邦科技 002618 不超过4,000 -- -- 国信证券 9/13
9/8 深 露笑科技 002617 3,000 -- -- 东兴证券 9/14
9/9 深 长青集团 002616 不超过3,700 -- -- 兴业证券 9/15
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金4,377.05亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1941089]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28
指数增强型基金(LOF)
华宝兴业标普 华宝兴业 境内:建设银行 招商银行、光大证券等 9/5-9/23 募集上限为40亿元人民币
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
长信内需成长 长信基金 农业银行 招商银行、长江证券等 9/5-9/23
股票基金
银华消费主题 银华基金 建设银行 农业银行、中信证券等 9/5-9/22
分级股票基金
汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26
300ETF联接基金
东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23
精选股票基金
交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23
300价值ETF联接基金
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21
双利债券基金
诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20
股票基金(QDII)(FOF)(LOF)
南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
深证300价值ETF 交银施罗 农业银行 中信建投、海通证券等 8/29-9/16
南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16
ETF联接基金
广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16
精选股票基金
富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9
深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
广东核电集团 50 5 中期票据 周四
中国铝业 50 5 中期票据 周五
(601600.SS)(2600.HK)
财政部 300 3 记账式国债 9/8-9/13 今年第13期三年期品种续发
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
830 930 1,760
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 记账式国债 205.40 周五
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
蒙 发 利 3,000 52.00 1.55 803.93 838.04 8/31 9/5
哈 尔 斯 2,280 18.00 -- -- -- 9/2 9/7
巴安水务 1,670 18.00 -- -- -- 9/5 9/8
通光线缆 3,500 14.38 -- -- -- 9/5 9/8
佳创视讯 2,600 16.50 -- -- -- 9/6 9/9
=======================================================================================(完)
--整理 曲伟治/冉莹; 审校 曹巍浩
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。