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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 13:41 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月5日

路透上海9月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市

场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中

国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年9月3日-9月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/5 深 巴安水务 300262 1,670 18.00 39.13 平安证券 9/8

9/5 深 通光线缆 300265 3,500 14.38 55.31 世纪证券 9/8

9/6 深 佳创视讯 300264 2,600 16.50 50.00 招商证券 9/9

9/7 深 隆华传热 300263 不超过2,000 -- -- 光大证券 9/13

9/7 沪 明泰铝业 -- 不超过6,000 -- -- 平安证券 9/13

9/7 深 丹邦科技 002618 不超过4,000 -- -- 国信证券 9/13

9/8 深 露笑科技 002617 3,000 -- -- 东兴证券 9/14

9/9 深 长青集团 002616 不超过3,700 -- -- 兴业证券 9/15

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金4,377.05亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1941089]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28

指数增强型基金(LOF)

华宝兴业标普 华宝兴业 境内:建设银行 招商银行、光大证券等 9/5-9/23 募集上限为40亿元人民币

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

长信内需成长 长信基金 农业银行 招商银行、长江证券等 9/5-9/23

股票基金

银华消费主题 银华基金 建设银行 农业银行、中信证券等 9/5-9/22

分级股票基金

汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26

300ETF联接基金

东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23

精选股票基金

交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23

300价值ETF联接基金

交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21

双利债券基金

诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21

不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行

诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20

股票基金(QDII)(FOF)(LOF)

南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元

股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)

深证300价值ETF 交银施罗 农业银行 中信建投、海通证券等 8/29-9/16

南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16

ETF联接基金

广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16

精选股票基金

富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16

成长股票基金

平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16

先锋股票基金

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14

上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9

深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9

嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注

(亿元) (年)

广东核电集团 50 5 中期票据 周四

中国铝业 50 5 中期票据 周五

(601600.SS)(2600.HK)

财政部 300 3 记账式国债 9/8-9/13 今年第13期三年期品种续发

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

830 930 1,760

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

财政部 记账式国债 205.40 周五

注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

蒙 发 利 3,000 52.00 1.55 803.93 838.04 8/31 9/5

哈 尔 斯 2,280 18.00 -- -- -- 9/2 9/7

巴安水务 1,670 18.00 -- -- -- 9/5 9/8

通光线缆 3,500 14.38 -- -- -- 9/5 9/8

佳创视讯 2,600 16.50 -- -- -- 9/6 9/9

=======================================================================================(完)

--整理 曲伟治/冉莹; 审校 曹巍浩

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