《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月5日

注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金4,377.05亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1941089]

(601600.SS)(2600.HK)

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.