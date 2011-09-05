《亚洲原油展望》关注中东原油官方售价,以寻找11月油价线索

路透新加坡9月5日电---亚洲原油交易商将关注新一轮月度官方售价(OSP)和中东原油生产商的供应分配,这将为11月现货市场设定基调.

市场还将关注是否阿曼原油进一步走高,此前中东原油至地中海之间的套利窗口已打开,得益于周五俄罗斯乌拉尔原油(Urals)走强,推动其现货升水涨至三个月高位.

在亚太原油市场,拥有未售出10月船货的交易商可能在本周达成交易,因石油业齐聚新加坡召开亚太石油会议(APPEC).

**关注官方售价**

石油出口大国沙特(沙乌地阿拉伯)可能提高面向亚洲客户的10月原油官方售价,因亚洲各地炼厂提高原油加工量,期望从燃油到航空煤油等成品油的可观毛利中受益.

参与路透调查的7家贸易商均预料,阿拉伯轻质原油价格将上涨,涨幅介于0.15-0.80美元之间,令其较阿曼和迪拜平均报价每桶升水达到0.90-1.55美元.

一旦官方售价公布,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)可能将通知亚洲客户,其10月供应量将维持在满额水平.

贸易商称,考虑到本月轻质酸性原油所获得的升水,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能上调8月追溯性售价,将该售价较迪拜原油的升水上调每桶0.15-0.20美元.

卡塔尔或将略微提高或维持从8月追溯性官方售价,此前卡塔尔Marine原油成交价较10月官方售价的升水每桶不到0.10美元.