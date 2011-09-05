《外汇动态》对于放宽汇率弹性的呼吁,料利好人民币和韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0543GMT---野村的分析师们表示,他们正在增加美元兑人民币CNY=CFXS的空头仓位,而且还保留有美元兑韩元KRW=KFTC的空头押注,称未来几个月中要求亚洲当局给予汇率更多灵活性的呼声可能升温,就像去年同期时的情况一样.
分析师在研究报告中提到,"美国总统奥巴马在9月8日的就业演讲中,可能会表达出美国(政府)是多麽地关注处于最高水准的汇价,他甚至可能会重申2010年国情咨文中的承诺,在五年内令出口增长一倍."
分析师还补充道,美元兑人民币在未来两个月中可能会跌至6.3.
他们称,10月15日出炉的美国财政部外汇报告,亦可能包含呼吁中国和韩国给予汇率更大自由浮动空间的言辞.
分析师们还提及,"总的来说,我们相信,今年的压力可能与去年一样大.毕竟,美国经济成长正在降温,美国可用的政策选项有限,而且时间正逼近美国2012年总统大选."(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。