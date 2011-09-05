〔券商观点〕中国股市下行风险偏大,量能支撑为走出弱势关键--申万

路透北京9月5日电---中国大型券商--申银万国证券发布最新市场报告称,目前市场仍在弱势之中,且向下风险大于向上风险,预计未来量能支持才是市场走出弱势格局的关键.

申万认为,尽管目前市场人气恢复尚待时日,暂未到全面做多时机,不过市场已处于底部区域,不必过分悲观,预计本周上证综指的核心波动区间为2,450-2,600点.

"市场量能仍是关键,前期超跌反弹遇阻回落的主要制约是量能不济,上周又屡创地量,得不到量能支撑很难走出弱势格局."报告称.

报告分析指出,当前导致市场弱势的大背景并未扭转,一方面经济增速明显回落是大概率事件,市场会从担忧紧缩/通胀转向担忧增长;而另一方面,本月双节和季末因素将加剧国内流动性压力,且全球流动性亦呈收紧之势,

不过,市场对宏观经济和微观盈利的预期已下降,在多次暴跌股指屡下台阶中风险有一定程度的释放;且从国内国际来看,整体流动性进一步趋紧的空间已不大,经济形势也可能会倒逼政策出现一定趋缓.

报告称,接下来市场最为关注的是8月经济数据,尤其是对CPI高位回落的预期较高.可能的积极因素还来自房价回落、公开市场继续净投放、新兴产业规划的陆续出台等等.

中国股市沪综指周一早盘收低1.6%,受上周五欧美股市大跌及银行缴存压力加剧拖累.而继上周A股成交额连续三日萎缩之後,今日成交亦持续低迷.今年以来沪综指已累计跌挫11.4%.

经济先行指标--中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,令经济硬着陆忧虑纾缓.不过分项数据显示,全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去.[ID:nCN1938387](完)