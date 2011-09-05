〔中国经济〕今年来部分企业跨地区排放有毒废料呈多发趋势--新华

路透北京9月5日电---近年来中国环境污染事件层出不群,新华社周一发表文章称,因存在环保漏洞,今年以来中国部分企业跨地区排放有毒废料导致的污染事件呈多发趋势,给生态环境造成难以恢复的破坏,严重威胁着人民群众的身体健康.

新华社发表题为部分企业跨地区排放多晶硅废料问题追踪文章称,随着中国光伏产业的迅猛发展,多晶硅作为太阳能电池的主流材料,其生产规模一度呈井喷式增长.但每生产1个单位的多晶硅产品就会产生10多个单位的强腐蚀性有毒有害的副产品--四氯化硅废液.

这一废液本该由生产企业专门处理,然而一些生产和运输企业为赚取不法利润,跨地区运输和排放未经处理的四氯化硅废液.,除利益驱动外,有关环节的监管漏洞也给这一污染行为提供可乘之机.

报导援引一位公司负责人的话称,"2007年时,多晶硅行业称得上是暴利,当时多晶硅价格每公斤370美元,而全球金融危机後,多晶硅行业进入'微利时代',价格暴跌至每公斤47美元左右."

在这一背景下,四氯化硅作为多晶硅的副产品,在数量上严重过剩,而对它进行安全处理的成本每吨几千元.于是,一些多晶硅企业未经严格审查就"有意无意地"将四氯化硅交给无资质企业和个人处理,以降低成本;另一方面,一些运输公司以省外四氯化硅处理企业名义,与多晶硅企业签订业务合同,而在运输途中将四氯化硅交给个人违法排放,以此牟取暴利.

今年4月,大约600吨氯化硅废液通过湖北钟祥城市排水管网大量进入城市污水处理厂,导致厂内生物菌种全部死亡、设备严重受损,处理厂因此瘫痪两个多月.後经公安局侦查发现,这些废液来自湖北随州晶星科技股份公司和江西九江诺贝尔高新材料公司.(完)