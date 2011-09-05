〔欧元债市〕德债期货创下新高,因欧美政经忧虑令投资者选择避险

路透伦敦9月5日电---德国公债期货周一触及纪录新高,料将持续受到支撑,因美国经济疑虑以及欧债危机本周将面临一系列考验,令投资者在债市中避险.

德债期货FGBLc1触及137.04纪录新高,日内升40个跳动点.

亚股下跌,欧股料将开低,因上周五公布的数据显示,8月美国就业增长停滞,助燃了对美国经济或重回衰退的忧虑.[ID:nCN1942953]