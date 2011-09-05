〔美国个股〕监管机构能够设法迫使美国银行增加资本

路透北卡罗来纳州9月2日电---美国银行认为,自己能通过赚取利润及出售资产来获得所需资本,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)对其施加的强大压力则表明,即便美银看法合理,监管当局仍有办法促其筹措更多资本.

美银目前正在出售数十亿美元计的资产,以帮助筹措一些分析师认为其满足资本新规所需的500亿美元.

该美国最大银行本周稍早称,正以83亿美元出售所持近半数的中国建设银行(0939.HK)股份.在过去六个季度期间,不包括出售建行股份在内,美银通过出售资产总计进账约300亿美元.

但其仍有部分资本需借助盈利产生.随着经济放缓且抵押贷款相关的法律偿付增加,美银在获利上可能面临压力.监管机构联邦住房金融局(FHFA)周五就约300亿美元证券所遭的亏损,起诉美银及其旗下美林部门,指其向投资者出售了不应打包到债券中的抵押贷款.[ID:nCN1943191]

经济现状及抵押贷款问题令美银承压,除此之外,其还面临监管担忧.华尔街日报周五称,美联储要求美银披露在业务环境恶化时会采取的措施.

该报称,美银列出了一系列选项来加以回应,包括发行追踪美林证券部门表现的股票.

分析师说,上述要求凸显监管当局在一家银行面临潜在压力时,可如何迫使该行采取行动.他们可要求银行发行更多股份,即便这些资金理论上能自己解决问题.

"我认为,从美银的处境来看,监管机构把事态扩大化了一点."行业咨询机构Bert Ely称,"监管机构在这类形势下握有诸多权力,可以提出很多要求."

对美银(BAC.N)潜在融资需求的担忧,已经打压该行股价,自年初以来跌幅达到近50%.靠着巴菲特向美银投资50亿美元的消息,美银股价才在8月停住跌势.

分析师说,美联储与其它行业监管机构即使不大可能采取公开、正式的责难,也可以对银行进行非正式施压,要求增加资产出售或发行股票.

美联储一名发言人拒绝置评.美银发言人拒绝评论公司与监管机构之间的讨论.(完)