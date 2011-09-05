〔中国股市〕沪综指收挫2%至13个半月新低,资金面趋紧预期令大盘承压

路透北京9月5日电---中国股市沪综指周一收挫2%连续第三日走低.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,资金面趋紧预期令大盘承压.另外,外围市场普跌亦拖累市场.分析师认为,短线沪指在前期低点2,437点附近存在支撑.

沪综指.SSEC收报2,478.739点,跌1.96%,至13个月半月新低,此前低位是去年7月19日的2,475;沪市A股成交额盘放量至约562亿元人民币,略高于上个交易日创下的14个月低点.

华融证券分析师范贵龙认为,银行存款准备金基数扩大加剧市场未来资金面的压力,而上周公布的欧美主要国家采购经理人指数(PMI)等数据多不乐观,令市场对全球经济预期更趋谨慎.

他并预计,沪综指短期内料在2,450-2,550点波动,前期低位2,437点能提供有力支撑.

周五备受关注的美国非农就业报告公布,数据非常惨淡,就业岗位没有增长,远逊于预期,引发经济将再陷衰退的担忧.受此拖累,欧美股市重挫,避险公债受益,美元下滑,市场对美联储将祭出第三套量化宽松政策的言论甚嚣尘上.[.NCN][.EUCN]

对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,中证报根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,749.2点,跌2.01%,成交量为182,014手.(完)