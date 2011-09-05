〔澳洲股市〕收跌2.4%至两周收盘低位,焦点转向对全球经济的担忧

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透悉尼9月5日电---澳洲股市周一收低2.4%至两周收盘低位,因对美国再次陷入衰退和欧元区债务危机的担忧推动投资者避险.
随着6月的澳洲企业半年报接近尾声,投资者的注意力回到疲软的全球经济前景.
周二市场关注的焦点是澳洲央行,该行料维持利率不变;今日公布的经济数据强劲,企业获利和库存数据均超预期.[ID:nCN1943771]
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低100.98点至4,141.9点.该指数上周五下跌64.6点,为8月19日以来最大单日下跌.(完)
--编译 李富强;审校 张涛
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。