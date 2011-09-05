〔澳洲股市〕收跌2.4%至两周收盘低位,焦点转向对全球经济的担忧

路透悉尼9月5日电---澳洲股市周一收低2.4%至两周收盘低位,因对美国再次陷入衰退和欧元区债务危机的担忧推动投资者避险.

随着6月的澳洲企业半年报接近尾声,投资者的注意力回到疲软的全球经济前景.

周二市场关注的焦点是澳洲央行,该行料维持利率不变;今日公布的经济数据强劲,企业获利和库存数据均超预期.[ID:nCN1943771]

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低100.98点至4,141.9点.该指数上周五下跌64.6点,为8月19日以来最大单日下跌.(完)