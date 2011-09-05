朝鲜农作物收割在望,粮荒有望缓解

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透朝鲜9月5日电---朝鲜看似已经相对完好地度过了去年冬季以来的自然灾害威胁，至少最北部和南部地区情况较好，当地各种农作物最近即可收割。
受恶劣天气状况和国际社会制裁的影响，朝鲜今年请求获得外部食品援助。最近几个月，俄罗斯、欧盟和联合国组织分别向朝鲜派出了评估小组，随後开展了食品援助。
但是韩国和美国目前仍拒绝进行食品援助，仅提供了紧急援助，帮助朝鲜应对年中数次风暴天气造成的洪灾。
美国表示，仍在评估朝鲜的请求，韩国则对朝鲜的诚意表示怀疑。在本轮制裁实施之前，上述两国是朝鲜的最大捐助国。朝鲜多年来始终饱受食品短缺之苦。
外国记者团用了五天时间，从北到南走访了朝鲜。记者看到罗先和金刚山地区农作物长势繁茂，有时绵延数英亩。
“我们遭遇了恶劣的冬季和晚春天气，但现在农作物看上去长势良好，”本周陪同外国记者团路过此地的一名朝鲜向导称。10月是朝鲜农作物收割季节。
从边境站Wonjong到大约70公里之外的先锋港（Sonbong），记者看到多处玉米和稻田。很多村舍周围小块土地上的玉米一米多高，连续数英亩的稻田也时有发现。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。