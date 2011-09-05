《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元徘徊于三周低位附近,风险偏好受损

0631GMT---欧元兑美元EUR=在亚洲时段所及的1.4136美元三周低位附近徘徊,因上周五公布的美国就业数据疲弱,以及对欧元区债务危机的担忧都损及了风险偏好.

交易商称1.4100美元附近有来自亚洲账户的买单,技术分析师认为,欧元兑美元可测试1.4010美元附近的200日移动均线切入位.

欧元兑瑞郎下跌0.6%,至1.1120瑞郎,交易商担心瑞士央行可能再次干预远汇市场.

美元指数.DXY上涨0.2%,至三周高位74.969,同时澳元兑美元AUD=D4日内下跌0.6%,至1.0575美元.美元兑日圆JPY=持稳于76.70日圆,仍距纪录低位75.94日圆不远.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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