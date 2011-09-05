中兴通讯将提升欧洲手机市场占有率

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月2日电---中兴通讯(000063.SZ)北欧业务负责人格兰斯道姆(Thomas Granstrom)称，未来12个月中，该公司致力于将在欧洲手机市场占有率提升至5-10%。

中兴通讯在全球手机市场占有率约在5%，但格兰斯道姆称，由于缺乏高端机型，中兴在欧洲市场占有率低于5%。

中兴计划推出多款采用谷歌(GOOG.O)Android平台的机型，并开始出售采用微软(MSFT.O)Windows Phone 7平台的手机。

他说：“今年，我们将在欧洲市场投放采用Windows系统的手机。”(完)