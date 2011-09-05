中兴通讯将提升欧洲手机市场占有率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月2日电---中兴通讯(000063.SZ)北欧业务负责人格兰斯道姆(Thomas Granstrom)称，未来12个月中，该公司致力于将在欧洲手机市场占有率提升至5-10%。
中兴通讯在全球手机市场占有率约在5%，但格兰斯道姆称，由于缺乏高端机型，中兴在欧洲市场占有率低于5%。
中兴计划推出多款采用谷歌(GOOG.O)Android平台的机型，并开始出售采用微软(MSFT.O)Windows Phone 7平台的手机。
他说：“今年，我们将在欧洲市场投放采用Windows系统的手机。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。