〔中国票据市场〕转贴利率小幅上涨,资金和信贷规模双紧压制收票热情

路透上海9月5日电---中国票据市场转贴利率周一小幅上涨.尽管进入月初,但本月属于季末,银行担忧月末信贷投放超标,规模控制不松反紧,票据业务遭到压制,收票机构寥寥无几,推动转贴利率上涨.

业内人士并指出,目前出票主要集中在跨年票据,而银行对明年信贷情况不明,收票方极为谨慎,且对利率要求偏高,预计近期转贴利率还将延续升势.

"转贴(利率)涨了一点,年化利率都在9%以上了."华南一银行交易员称."这个月又是季末了,银行要准备会计报表,对信贷规模控制比较严格."

她并表示,最近票据市场受到资金面紧缩,以及信贷规模哦控制的双重打压,收票机构寥寥,且对票源要求偏高,转贴利率震荡上行,预计近期还将延续上行的趋势.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.8531/8.4096 9.2359/8.7835 9.6384/8.8524

上日 8.8295/8.3688 9.2095/8.7499 9.6384/8.8584

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变动 +2.36bp/+4.08bp +2.64bp/+3.36bp 0 bp/-0.60bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5549%,较上日6.5246%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4353/3.3598 3.5603/3.4821

上日 3.3756/3.3006 3.4818/3.4042

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)