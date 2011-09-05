《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月5日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周以关键周线反转的空头型态收尾,图表上可以明确看出,关键周线的反转(或接近于反转)通常预示着接下来一周的走势将延续同一个方向,意味着欧元将继续走低.另一方面,在1.4100下方所进行的七次测试,没有一次收在该水准下方.因此,我们或可推断出在该区域附近存在买入和卖出的两种力量拉锯.

欧元/瑞郎:上周躲过触及26周平滑移动均线/中期走势的61.8%回档位,因为汇价恰恰在碰到该水准以前出现U形反转.周线收低则加剧了"关键周线反转"的空头型态,反映出欧元卖盘重燃.只要欧元守在周线中点1.1430下方,那麽就有必要警惕日线走势当中出现日内卖出讯号.

欧元/日圆:突破b浪低点109.03日圆後,已经可以确认欧元料将很快跌破8月低点108.01,并进一步滑向新的趋势低点105.44(在此,不排除欧元重返2000年低点88.93日圆的可能性).(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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