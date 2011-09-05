《外汇动态》欧元兑日圆远汇折让,或赋予欧元区出口商对冲机会

0652GMT---欧元兑美元EUR=再度下滑,或让欧元区出口商有机会针对欧元兑日圆EURJPY=增加新的对冲操作.欧元/日圆现汇报约108.50日圆,远汇(比如四年以上合约)<0#EURJPYF=>则出现大幅折价,令出口商有机会在100日圆附近或下方锁定对冲.这样一来,欧元区出口商便可赢得具竞争力的预算优势,而其日本同业却在继续忍受强势日圆之苦.(完)