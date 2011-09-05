〔日本股市〕收跌近2%,欧元走软及美国衰退忧虑构成打压(更新版)

(新增细节)

* 野村控股重挫,此前遭美国监管当局起诉

* 对欧元汇价敏感的企业受到欧元疲势打压

* 本田汽车在传出召回消息後触及盘中低位

* 奥巴马本周稍晚将围绕就业发表讲话

路透东京9月5日电---日本股市日经指数周一收低近2%,抹去上周涨幅,受累于欧元走弱且美国就业报告引发市场忧虑,担心美国总统奥巴马的就业举措不足以避免美国重陷衰退.

欧元兑日圆走疲使得在欧洲销售比重较高的企业受损,同时本田汽车(7267.T)在传出召回消息後扩大跌幅.

野村控股(8604.T)重挫4.6%,有消息称,美国联邦住房金融局控告17家金融机构,指其在与2008年房贷危机相关的抵押贷款支持证券方面陈述了不实信息,野村名列其中.[ID:nCN1943191]