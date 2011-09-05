〔日本股市〕收跌近2%,欧元走软及美国衰退忧虑构成打压(更新版)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(新增细节)
* 野村控股重挫,此前遭美国监管当局起诉
* 对欧元汇价敏感的企业受到欧元疲势打压
* 本田汽车在传出召回消息後触及盘中低位
* 奥巴马本周稍晚将围绕就业发表讲话
路透东京9月5日电---日本股市日经指数周一收低近2%,抹去上周涨幅,受累于欧元走弱且美国就业报告引发市场忧虑,担心美国总统奥巴马的就业举措不足以避免美国重陷衰退.
欧元兑日圆走疲使得在欧洲销售比重较高的企业受损,同时本田汽车(7267.T)在传出召回消息後扩大跌幅.
野村控股(8604.T)重挫4.6%,有消息称,美国联邦住房金融局控告17家金融机构,指其在与2008年房贷危机相关的抵押贷款支持证券方面陈述了不实信息,野村名列其中.[ID:nCN1943191]
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。