〔韩国股市〕大跌4.4%,美国经济疲软相关担忧削弱风险偏好(更新版)

(新增细节)

* 能源和造船类股跌幅最惨重

* 波动率指数上涨16%

* 外资连续第二日卖超

路透首尔9月5日电---韩股周一收盘重挫逾4%,几乎尽数回吐上周涨幅,因有关美国经济的担忧加深,削弱投资者的避险偏好,令主要出口类股和能源类股受到重创.

韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收跌4.39%,报1,785.83点,上周收涨5%.

"由于美国数据显示,美国经济趋软,而市场几乎没有信心认为将出台有力激励举措扭转黯淡的局面.风险资产失去了投资者的青睐,"信荣证券的分析师Lee Kyung-soo称.