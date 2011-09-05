〔韩国股市〕大跌4.4%,美国经济疲软相关担忧削弱风险偏好(更新版)

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(新增细节)
* 能源和造船类股跌幅最惨重
* 波动率指数上涨16%
* 外资连续第二日卖超
路透首尔9月5日电---韩股周一收盘重挫逾4%,几乎尽数回吐上周涨幅,因有关美国经济的担忧加深,削弱投资者的避险偏好,令主要出口类股和能源类股受到重创.
韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收跌4.39%,报1,785.83点,上周收涨5%.
"由于美国数据显示,美国经济趋软,而市场几乎没有信心认为将出台有力激励举措扭转黯淡的局面.风险资产失去了投资者的青睐,"信荣证券的分析师Lee Kyung-soo称.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。