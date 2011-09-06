〔中国公开市场〕央行今日将进行690亿元正回购,含7及28天期--业内人士

路透北京9月6日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行690亿元人民币两期正回购操作,其中七天期品种为200亿元,28天期为490亿元.

路透周一曾援引业内人士指,央行当日要求公开市场一级交易商申报七天期及14天期限正回购需求情况,意味着7天及14天正回购操作或将重启.[ID:nCN1943899]

央行公开市场稍後将招标发行30亿元一年期央票,发行量仍处于低位,料其发行收益率仍可能持平于上周水平.上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率持平于3.4982%;当日未进行正回购操作.

上月16日,央行公开市场曾进行290亿元28天期正回购操作,利率为2.80%;今年1月中旬进行过七天正回购操作,利率为1.90%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)