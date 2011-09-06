〔中国公开市场〕央行今日将进行690亿元正回购,含7及28天期--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月6日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行690亿元人民币两期正回购操作,其中七天期品种为200亿元,28天期为490亿元.
路透周一曾援引业内人士指,央行当日要求公开市场一级交易商申报七天期及14天期限正回购需求情况,意味着7天及14天正回购操作或将重启.[ID:nCN1943899]
央行公开市场稍後将招标发行30亿元一年期央票,发行量仍处于低位,料其发行收益率仍可能持平于上周水平.上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率持平于3.4982%;当日未进行正回购操作.
上月16日,央行公开市场曾进行290亿元28天期正回购操作,利率为2.80%;今年1月中旬进行过七天正回购操作,利率为1.90%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
--发稿 钟华; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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