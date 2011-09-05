〔日本债市〕美国衰退疑虑激励公债期货跳涨,银行买盘支撑10年期债

路透东京9月5日电---日本政府公债期货周一跳涨,指标10年期公债收益率(殖利率)逼近1%,因投资者抛售股票并买入债券,此前公布的美国就业数据激发美国再次陷入衰退的担忧.

"日本公债价格在第三季结束前通常会面临下行压力,因投资者试图抛债弥补损失...特别是当股市下跌时;但是海外债券收益率下跌时,对日本公债的需求可能上升,好比现在."SMBC日兴证券首席分析师末泽豪谦称.