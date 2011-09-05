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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 15:21 BJT

〔日本债市〕美国衰退疑虑激励公债期货跳涨,银行买盘支撑10年期债

路透东京9月5日电---日本政府公债期货周一跳涨,指标10年期公债收益率(殖利率)逼近1%,因投资者抛售股票并买入债券,此前公布的美国就业数据激发美国再次陷入衰退的担忧.

市场人士称,长期公债受日系银行的买盘支撑,摆脱获利了结影响;收益率接近1%时,获利了结卖压料增加.

"日本公债价格在第三季结束前通常会面临下行压力,因投资者试图抛债弥补损失...特别是当股市下跌时;但是海外债券收益率下跌时,对日本公债的需求可能上升,好比现在."SMBC日兴证券首席分析师末泽豪谦称.

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