〔日本债市〕美国衰退疑虑激励公债期货跳涨,银行买盘支撑10年期债

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透东京9月5日电---日本政府公债期货周一跳涨,指标10年期公债收益率(殖利率)逼近1%,因投资者抛售股票并买入债券,此前公布的美国就业数据激发美国再次陷入衰退的担忧.
市场人士称,长期公债受日系银行的买盘支撑,摆脱获利了结影响;收益率接近1%时,获利了结卖压料增加.
"日本公债价格在第三季结束前通常会面临下行压力,因投资者试图抛债弥补损失...特别是当股市下跌时;但是海外债券收益率下跌时,对日本公债的需求可能上升,好比现在."SMBC日兴证券首席分析师末泽豪谦称.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。