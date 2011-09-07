〔路透专访〕中国走秀网最早明秋美国上市,年内专注扩大供应链--创始人

* 走秀网年内将专注扩大供应链,洽谈国际合作夥伴

* 最早将于明年秋天在美国上市

* 明年营收将进一步攀升至20-30亿元

* 扩大品牌规模优势,丰富供应渠道

作者 尹嫄婷

路透北京9月7日电---中国时尚品牌线上零售机构--走秀网联合创始人暨首席战略官黄劲周三称,其第二轮融资将主要用于扩大供应链和洽谈国际合作夥伴,待完成第三轮融资後,公司最早将于明年秋天在美国上市.

他在接受路透专访时并表示,尽管国内消费近月持续回落,但公司目前仍维持着每个月25%的销售增长率,预计明年营收将进一步攀升至20-30亿元人民币.此前,公司已透露,今年的营收目标为10亿元,去年则为2.5亿元.

"未来几个月的重点是扩大供应链能力和洽谈国际合作夥伴."黄劲称,不希望仓促上市导致管理跟不上并令第二年成长业绩放缓,"明年秋天是比较好的季节,...做完C轮融资後上市就快了,纽交所和纳斯达克都可以."

今年3月,走秀网获得风险投资公司凯鹏华盈(KPCB)2,000万美元的首轮投资;随後于8月再获美国私募股权基金(PE)华平投资集团和凯鹏华盈二轮注资1亿美元,且上述两家机构均称未来仍有计划进一步追加投资.

黄劲并未透露第三轮融资的具体时间跟规模,只称将在完成C轮融资後于明年开始筹备上市,且走秀网料将成为首家登陆资本市场的中国奢侈品B2C网站.

谈及未来的具体发展规划,他表示,除了将继续引进海外知名设计师品牌,亦将于10月上海时装周期间推出六个本土设计师品牌,且明年还将再推10个类似品牌.而更长远来看,公司还会将销售品牌扩大至生活与家居,并设立国别馆.

走秀网于2008年3月上线,产品包括服装、化妆品、鞋类 、包袋和配饰等.公司总部在深圳,现有600-700名员工.公司的供应团队主要来自亚马逊,而管理团队包括来自淘宝、京东的专业人士.

**规模制胜**

随着中国网购市场竞争升温,业者正掀起新一轮的融资热潮.今年以来,中国其他几家奢侈品网站尚品网、寺库和佳品网等亦先後获得风险机构的投资.

"每个垂直类行业最多只能有三家公司存活."黄劲认为,走秀网的主要优势在于规模,其销售的全球化品牌齐全、用户规模庞大,且供应链亦较为成熟完善.

同时,公司的供应渠道亦很多样化,包括买手直接购买,及与各大品牌签署采购、合作销售或战略合作合同.走秀网在国内现有买手约100人,海外亦有超过20位买手,且预计海外买手将于明年达到100人.

黄劲还透露,公司本月已在北京建成了占地面积约6,000-10,000万平方米的仓库,下月还将在上海建成类似规模的仓储.

走秀网目前的注册用户已由去年的约50万人倍增至100万人,其中活跃用户约占40%,黄劲并预计,未来两年公司的注册用户将至少可增至500万人.

据中国咨询机构投中集团统计,今年上半年已披露的12起奢侈品网购业融资总规模达2.83亿美元,创历史最高水平.目前,综合类电商及团购领域投资已趋近饱和,资本开始转向垂直店商细分领域(奢侈品B2C)及电商产业链(导购)上下游深度挖掘.

对此,黄劲指出,B2C对消费者的购物习惯并没有很大改变,故有长期生存空间;而团购的毛利则非常微薄,这令其成长过程中会消耗更多资本,同时加上其用户较为初级,且行业竞争亦格外激烈,因而生存前景黯淡.(完)