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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 15:24 BJT

〔全球金市〕现货金小跌,全球经济成长疑虑支撑黄金避险买需

路透新加坡9月5日电---现货金周一小幅走低,守住了前一交易日的大部分涨幅.上周五美国公布黯淡的就业报告後,市场认为经济成长前景低迷,这支撑了对黄金的避险买需.

美国8月就业岗位增长停止,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美国联邦储备理事会(美联储,FED)面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.[ID:nCN1942953]

美国经济前景不佳令焦虑的投资者涌入黄金等避险资产.

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