〔表格〕外资在韩国股市卖超3,307亿韩元,为连续第二天卖超

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔9月5日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超3,307亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月 5日 -330.7 -440.1 740.1
9月 2日 -80.0 -279.3 396.7
9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5
8月31日 268.0 24 -342.9
8月30日 198.4 -288.7 15.6
8月29日 -164.8 319.8 -195.7
8月26日 -61.5 177.1 -140.4
8月25日 -46.7 160.8 -54.5
8月24日 91.1 -34.5 243.1
8月23日 -70.0 425.0 -200.4
8月22日 -239.9 190.7 -190.9
8月19日 -256.8 -311.3 161.5
8月18日 -153.0 -327.0 610.9
8月17日 -9.7 -19.7 -2.1
8月16日 662.0 -193.8 -394.4
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本月以来 681.9 -986.8 452.2
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今年以来 -4,664.2 2,010.6 5,627.0
------------------------------------------------- (完)
--编译 李富强;审校 王丽鑫
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。