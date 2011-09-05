〔中国房地产〕北京国管中心发行50亿元定向中票,支持保障房建设

路透北京9月5日电---通过债券融资支持中国保障房建设又见实质性进展.中国银行间市场交易商协会公告称,北京国有资本经营管理中心上周五(2日)在银行间市场成功发行50亿元定向中期票据,用于支持北京市八个保障房建设项目.

周一刊登在交易商协会网站的公告指出,该定向中期票据的投资人包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、国家开发银行[CHDB.UL]、建设银行(0939.HK)(601939.SS)和邮储银行等.

公告并称,上述八个项目建成後将为北京市提供近17,000套保障房,总面积达144万平方米.

中国国家发展和改革委员会6月曾发布通知称,各地规范後继续保留的投融资平台公司申请发行企业债券,募集资金应优先用于各地保障性住房建设.[ID:nCN1123794]

此前媒体援引北京住总集团董事长张贵林称,北京计划发行500亿人民币企业债,其中相当大比例资金用于保障房建设.[ID:nCN1116636]

中国为2011-2015年制定的"十二五"新规划中,提出今年将兴建1,000万套保障性住房,2011-2015年将建造3,600万套.(完)

参看相关细节,请点选中国银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/598694)