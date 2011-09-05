〔中国房地产〕北京国管中心发行50亿元定向中票,支持保障房建设

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透北京9月5日电---通过债券融资支持中国保障房建设又见实质性进展.中国银行间市场交易商协会公告称,北京国有资本经营管理中心上周五(2日)在银行间市场成功发行50亿元定向中期票据,用于支持北京市八个保障房建设项目.
周一刊登在交易商协会网站的公告指出,该定向中期票据的投资人包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、国家开发银行[CHDB.UL]、建设银行(0939.HK)(601939.SS)和邮储银行等.
公告并称,上述八个项目建成後将为北京市提供近17,000套保障房,总面积达144万平方米.
中国国家发展和改革委员会6月曾发布通知称,各地规范後继续保留的投融资平台公司申请发行企业债券,募集资金应优先用于各地保障性住房建设.[ID:nCN1123794]
此前媒体援引北京住总集团董事长张贵林称,北京计划发行500亿人民币企业债,其中相当大比例资金用于保障房建设.[ID:nCN1116636]
中国为2011-2015年制定的"十二五"新规划中,提出今年将兴建1,000万套保障性住房,2011-2015年将建造3,600万套.(完)
参看相关细节,请点选中国银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/598694)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。