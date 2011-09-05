〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率上升,受现汇下滑支撑--IFR

IFR伦敦9月5日电---一个月期欧元/美元期权波动率最新报在两周高位13.20%/14.0%,据称今日在亚洲盘曾达到13.25%.上周五由12.2%升至12.5%,而上周四曾创下四周低点11.8%.

现汇价格下跌,威胁到1.4125的期权障碍,这已扶助一个月期权波动率上扬,上周五波动率指数(VIX)上升6%,成为支撑波动率的又一个原因(VIX上升是由美国非农就业数据欠佳所引发的).

期权障碍分别见于1.4125, 1.4100和1.4050,涵盖了1.4100-1.4600的双边触碰失效(DNT)期权和1.4050-1.4650的DNT期权.

今日在亚洲交易时段,三个月期/delta为0.15的澳元/美元价平期权波动率报6.25%,偏于澳元卖权,期权规模估计在10亿澳元.三个月期权波动率目前报在10日高位14.85%/15.45%.一年期澳元/美元波动率目前报在15.7%/16.3%(10日高位).一个月期期权波动率最新报14.5%/15.1%,也处于10日高位,上周四曾创下四周低点13.2%.(完)

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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