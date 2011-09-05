〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率上升,受现汇下滑支撑--IFR

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
IFR伦敦9月5日电---一个月期欧元/美元期权波动率最新报在两周高位13.20%/14.0%,据称今日在亚洲盘曾达到13.25%.上周五由12.2%升至12.5%,而上周四曾创下四周低点11.8%.
现汇价格下跌,威胁到1.4125的期权障碍,这已扶助一个月期权波动率上扬,上周五波动率指数(VIX)上升6%,成为支撑波动率的又一个原因(VIX上升是由美国非农就业数据欠佳所引发的).
期权障碍分别见于1.4125, 1.4100和1.4050,涵盖了1.4100-1.4600的双边触碰失效(DNT)期权和1.4050-1.4650的DNT期权.
今日在亚洲交易时段,三个月期/delta为0.15的澳元/美元价平期权波动率报6.25%,偏于澳元卖权,期权规模估计在10亿澳元.三个月期权波动率目前报在10日高位14.85%/15.45%.一年期澳元/美元波动率目前报在15.7%/16.3%(10日高位).一个月期期权波动率最新报14.5%/15.1%,也处于10日高位,上周四曾创下四周低点13.2%.(完)
--编译 王洋; 审校 蔡美珍
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。