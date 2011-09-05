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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 16:09 BJT

〔金属期市〕LME期铜走低,受累于美元走坚及中美数据疲弱

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月5日电---期铜价格周一下滑.美元走坚,美国就业数据低迷,加上8月汇丰中国服务业PMI指数降至历史低点,都令市场承压,而围绕美国经济成长的忧虑升温.

交易商说,有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放松货币政策的期望,以及第四季度铜用户重建库存的预期或限制期铜跌幅.

0726GMT时,LME三个月期铜CMCU3跌0.7%至每吨9,005美元,上周五下跌0.8%.

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