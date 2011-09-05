〔金属期市〕LME期铜走低,受累于美元走坚及中美数据疲弱

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])
路透上海9月5日电---期铜价格周一下滑.美元走坚,美国就业数据低迷,加上8月汇丰中国服务业PMI指数降至历史低点,都令市场承压,而围绕美国经济成长的忧虑升温.
交易商说,有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放松货币政策的期望,以及第四季度铜用户重建库存的预期或限制期铜跌幅.
0726GMT时,LME三个月期铜CMCU3跌0.7%至每吨9,005美元,上周五下跌0.8%.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。