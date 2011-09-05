《中国金融债发行日程表》--9月5日

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为中国即将或正在发行的金融债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间
(亿元人民币)
===================================================================
*国开行 至多150 3 周四招标 固息金融债 9/9-9/19
至多180 10 周四招标 固息金融债 9/9-9/20
农发行 *至多150 *5 *周四招标 固息金融债 *9/9-9/15
*广发银行 至多20 10 周二簿记建档 固息次级债 9/6-9/8
(第5年末附发行人选择权)
*江苏银行 30 15 周三簿记建档 固息次级债 9/7-9/9
(第10年末附发行人选择权)
农发行 -- -- -- 金融债 9/22
农发行 -- -- -- 金融债 10/11
农发行 -- -- -- 金融债 11/10
瑞穗银行 10 2年 -- 浮息金融债 --
(中国) (一年定存基准)
深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --
(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --
浦发银行 至多500 5年以上 -- 次级债 --
(600000.SS) 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前
兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --
注: *表示新增.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曲伟治
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。