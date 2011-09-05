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公司新闻(中文) | 2011年 9月 5日 星期一 16:36 BJT

〔中国能源〕中海油惠州炼厂10月将关闭炼油装置,进行检修--消息

路透北京9月5日电---两名业界消息人士向路透表示,中海油(0883.HK)母公司--中国海洋石油总公司(CNOOC)惠州炼厂10月初将关闭日加工24万桶炼油装置,关闭时间最长达40天,进行检修.

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