卡恩回国遭遇党内盟友的冷遇

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路透巴黎9月4日电（记者 Catherine Bremer）---国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩(Dominique Strauss-Kahn)周日回到了法国，不出所料，党内对他的回归态度冷漠。卡恩一度曾是下一届法国总统的热门人选，但他在纽约遭遇漫长官司，改变了法国政治格局。

期待已久的回乡之旅标志着他在纽约遭到的刑事指控风波已经过去。就在几乎四个月前，他在返回法国的飞机上被警方逮捕，指控他试图对一家豪华饭店的几内亚女服务员实施性侵犯。

在纽约检察官撤销对卡恩性侵案指控之後，他回到位于华盛顿特区的IMF总部话别，并受到了热烈欢迎，他同时也向往日的同事致歉。

然而，在巴黎卡恩已经不大可能获得英雄般的欢迎了，他的名誉已经严重受损。他对免于司法起诉的兴奋呐喊在法国被普遍视为过于轻率和刺耳。

法国社会党对卡恩回来明显感到最不舒服，该党已经调整了对内部两位领先的总统候选人的支持立场。法国将于明年4月举行总统大选。

在卡恩回家的前一天，社会党对他未来的政治地位保持不安的沉默，法国公众的注意力则更多聚焦在对法国前总统希拉克即将开始的审判。

很多社会党人已经与这位前热门总统候选人拉开了距离，显示社会普遍厌恶其沉迷女色的名声。（完）