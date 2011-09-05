〔路透调查〕韩国央行9月会议料将连续第三个月维持利率不变

* 时间:9月8日,利率决定将于0100GMT左右出炉

* 调查结果:16位分析师中有14位预计利率不变

* 八位分析师预计今年不会再升息

* 其馀多数预计年末前升息一次或两次

* 全球不确定性料将压过通胀续升的考量

路透预估:

路透调查的16位分析师中有14位预计,韩国央行周四召开的政策会议,料将维持利率在3.25%不变,因为经济成长的下档风险增加,盖过了通胀劲升的影响.韩国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.3%,创三年高位[ID:nCN1938235].

分析师亦推後了韩国下次升息的预期.16位分析师中有八位目前认为,韩国央行将维持基准利率KROCRT=ECI在3.25%不变至少到今年年底,一位分析师预计,下次行动将是降息.

在8月会议之前,16位分析师中原本仅有三位预期,央行将按兵不动至年底.

9月调查中有六位分析师预计,10-12月期间韩国央行将把七日回购利率至少上调25个基点至3.50%,两位分析师预期,央行将在9月升息一次,年底前再升息一次.(完)