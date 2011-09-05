〔中国债市〕现券收益率高位窄幅整理,资金面走向仍是近期关注重点

路透上海9月5日电---中国银行间债市现券收益率周一总体变化不大.虽然存款准备金基数调整导致的例行缴款压力推动主要回购利率上行,但因现券收益率已在高位,没有新的利空因素刺激,再大幅攀升动力有所不足.

交易员并表示,虽然机构的观望心态支撑现券暂时呈现稳势,但本周央行公开市场可能增加七天及14天正回购操作,加上存款准备金基数调整等因素影响未消,因此近期资金面走向仍是关注重点.

今日银行间资金市场一天及七天期等主要回购利率悉数明显走升,其中七天期涨幅近70个基点(bp).

华南一银行交易员称,利率产品收益率经过前期的上涨"今日多数变化不大,但大家对(未来)资金预期都挺谨慎."

中国央行公开市场操作启动七天及14天正回购需求申报,这有助于对冲近期公开市场大量资金到期,熨平金融市场短期波动,并能更好满足机构季末及"十一"国庆长假等时点对资金的需求.[CN/MMTCN]

上述交易员并表示,除了上周收益率涨幅过大的五年期国债等个别券种收益率有所回落外,观望气氛令多数现券呈窄幅整理走势.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日,其他金融机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927391]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.9025 4.8898

上日 3.4729 4.2140

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9553/3.8762

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8562/3.8071

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4341/4.3452

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