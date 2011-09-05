〔欧洲金融〕一些欧元区银行无力承受对主权债重新估值--德银CEO

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福9月5日电---德意志银行(DBKGn.DE)首席执行官(CEO) Josef Ackermann表示,欧洲一些银行无法承受对其账面上的主权债资产重新估值,这凸显了解决欧元区债务危机所面临的一大障碍.
"若必须按照市场水平对账面上所持的主权债进行价值重估,显然将使欧洲很多银行无力承受,"Ackermann周一在法兰克福的一个银行业会议上表示.
Ackermann称,欧元区降低主权债务的举措发挥作用需要时间,并称一些市场参与者对措施的进展步伐抱有不切实际的预期.
若强迫欧洲银行业增资,恐怕会"发出这样的信号:政界已对现有措施能否成功失去信心."
Ackermann表示,只要有关如何削减债务水平的不确定性依然存在,市场就将延续震荡.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
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