〔中国债市〕人民币利率互换曲线平坦化下移,受海外经济和国内资金影响

路透北京9月5日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周一平坦化下移.交易员表示,欧美经济成长前景低迷,拖累国内经济预期,IRS中长端利率下行;短端则受走高回购利率支撑,跌幅相对较小.

"今天IRS整体下行,2年期以上的下行较多,"华东地区一银行交易员表示,"上周五欧美表现比较差,未来经济可能还是比较悲观;(IRS)短端主要还是受资金的影响."

上周五备受关注的美国非农就业报告公布,数据非常惨淡,就业岗位没有增长,远逊于预期,引发经济将再陷衰退的担忧.受此拖累,欧美股市重挫,避险公债受益,美元下滑,市场对美联储将祭出第三套量化宽松政策的言论甚嚣尘上.[.NCN][.EUCN]

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周一走升.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,由于此前准备充分,债市流动性并不十分紧张.然而市场预期未来资金需求仍大,致使机构出钱非常谨慎,因此推高了价格.[CN/CN]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为本月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 4.6540/4.7760 4.2686/4.3514 3.9057/4.0029 3.8014/3.9014 3.7000/4.0470

周五 4.6329/4.7614 4.2942/4.3808 3.9950/4.0850 3.8783/3.9683 3.7967/4.0817

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变动 0.0211/+0.0146 -0.0256/-0.0294 -0.0893/-0.0821 -0.0769/-0.0669 -0.0967/-0.0347

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)