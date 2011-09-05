《企业看点》--9月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔9月5日电---以下为其它媒体周一和周末期间对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国法兰克福汇报报导,德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)执行长Johannes Teyssen打消了外界对于该公司最大的公共事业部门可能成为收购目标的疑虑,此前该公司股价大跌.[ID:nL5E7K506L]

* 报纸Rzeczpospolita报导,北欧电力交易所Nord Pool Spot、荷兰能源交易所APX-Endex、波兰电力公司PSE Operator和华沙股票交易所GPW.WA已经受邀参加对PolPX交易平台的竞标.[ID:nL5E7K505S]

* 比利时BelgacomBCOM.BR执行长称,该公司与荷兰KPN Telecom(KPN.AS)合并可能有一些意义,尽管还不清楚会有什麽好处.[ID:nLDE784038]

* 德国《明镜》周刊报导,欧盟执委会(European Commission)不反对HelabaHLHTG.UL收购德国州立银行WestLBWDLG.UL的部分业务.[ID:nL5E7K40GS]

* 金融时报周一称,德国政府准备买入戴姆勒(DAIGn.DE)所持有的部分欧洲宇航防务集团(EADS)股份.[ID:nCN1943551]

* 美国投行Cantor Fitzgerald执行长Howard Lutnick接受英国星期日电讯报采访时表示,该公司计划在纽约上市,并称IPO只是"时间问题".[ID:nL5E7K40EJ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)