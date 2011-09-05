〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,公债收益率接近一年低位

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透首尔9月5日电---韩元兑美元KRW=周一下跌,因令人失望的美国就业数据扶助压低韩股,并增强有关韩元已达近期高位的观点.
上周五公布的疲弱美国非农就业数据重燃人们对全球经济的忧虑,并引发风险较高资产的获利了结.韩元上周累计上涨1.8%,创五个月来最佳单周表现.
韩元兑美元KRW=KFTC周一本地收报1,068.8韩元,此前曾触及日低1,069.9韩元,上周五本地收报1,063.0韩元.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。