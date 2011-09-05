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亚洲 | 2011年 9月 5日 星期一 16:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,公债收益率接近一年低位

路透首尔9月5日电---韩元兑美元KRW=周一下跌,因令人失望的美国就业数据扶助压低韩股,并增强有关韩元已达近期高位的观点.

上周五公布的疲弱美国非农就业数据重燃人们对全球经济的忧虑,并引发风险较高资产的获利了结.韩元上周累计上涨1.8%,创五个月来最佳单周表现.

韩元兑美元KRW=KFTC周一本地收报1,068.8韩元,此前曾触及日低1,069.9韩元,上周五本地收报1,063.0韩元.

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