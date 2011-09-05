〔中国汇市〕人民币兑美元连续第三日收低,欧元疲弱拖累非美货币走势(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元小幅收跌,为第三日下行

* 欧元疲弱拖累非美货币走势

* 近期人民币持续盘整的可能性大

路透上海9月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价小幅收跌,为连续第三日走低.国际美元反弹,非美货币走软,拖累人民币回落调整,成交则偏于活跃.

交易员表示,希腊与国际债权人谈判中断,欧债危机深化拖累欧元走软,料近期美元或维持相对偏强走势,人民币可能将暂时步入盘整.

"估计至少在上旬,人民币出现升值突破性走势的可能性不大."上海一银行交易员指出.

他表示,美元反弹的势头可能还将延续一段时间,而人民币在8月快速升值以後,亦存在整固需求,预计近期人民币将在6.37-6.39元附近盘整.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3858 6.3854 6.3890 6.3926 6.3896 6.3826

东京汇市欧元兑美元周一亚洲交易时段创三周新低,商品货币亦承压,因对欧元区债务问题的忧虑,以及美国非农就业数据疲软,打压风险胃纳.[FRX/CN]

以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2880/10 6.2790

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3585/15 6.3535

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水514点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3344元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)