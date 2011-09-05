《外汇动态》PMI数据公布後英镑虽有亚洲央行买盘提振,但支撑料难持久

0901GMT--英国服务业PMI数据公布後,1.6100美元附近出现亚洲央行买盘,提振了英镑兑美元GBP=D4.
很多当日对冲交易员亦在该数据前做空英镑,随後进行获利了结.尽管如此,1.6180附近有可观的卖盘.
英国8月服务业PMI降至51.1,已疲弱到足以引发对量化宽松的揣测.有鉴于此,英镑的上档空间料非常有限,若1.6090的停止单被触发,英镑或迅速跌向1.6000.(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
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