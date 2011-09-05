《每日盘後综述》准备金新规首批缴款挫伤中国股市,债市则安然度过

路透上海9月5日电---中国央行扩大存款准备金上缴基数新规启动,周一首批六家大行先行缴款,流动性紧缩预期压低股市,创13个半月收盘新低;尽管货币市场利率也明显走高,但债市受影响十分有限,收益率多呈整理走势.近期资金面的走向仍是市场关注的焦点.

汇市方面,受欧债危机深化之虞影响,欧元等非美货币走势疲软,人民币受其拖累亦走弱,加上上月升值步伐较快,近期可能在6.37-6.39元附近盘整.

今日银行间资金市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS达4.8898%,涨幅近70个基点(bp).

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为今日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,中证报根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.

此外,美国经济前景不佳令焦虑的投资者涌入黄金等避险资产,助黄金守住上日涨幅.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周一收挫2%连续第三日走低.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,资金面趋紧预期令大盘承压.另外,外围市场普跌亦拖累市场.分析师认为,短线沪指在前期低点2,437点附近存在支撑.

沪综指.SSEC收报2,478.739点,跌1.96%,至13个月半月新低,此前低位是去年7月19日的2,475;沪市A股成交额盘放量至约562亿元人民币,略高于上个交易日创下的14个月低点.

华融证券分析师范贵龙认为,银行存款准备金基数扩大加剧市场未来资金面的压力,而上周公布的欧美主要国家采购经理人指数(PMI)等数据多不乐观,令市场对全球经济预期更趋谨慎.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价小幅收跌,为连续第三日走低.国际美元反弹,非美货币走软,拖累人民币回落调整,成交则偏于活跃.

交易员表示,希腊与国际债权人谈判中断,欧债危机深化拖累欧元走软,料近期美元或维持相对偏强走势,人民币可能将暂时步入盘整.

"估计至少在上旬,人民币出现升值突破性走势的可能性不大."上海一银行交易员指出.

--债市:

中国银行间债市现券收益率周一总体变化不大.虽然存款准备金基数调整导致的例行缴款压力推动主要回购利率上行,但因现券收益率已在高位,没有新的利空因素刺激,再大幅攀升动力有所不足.

交易员并表示,虽然机构的观望心态支撑现券暂时呈现稳势,但本周央行公开市场可能增加七天及14天正回购操作,加上存款准备金基数调整等因素影响未消,因此近期资金面走向仍是关注重点.

华南一银行交易员称,利率产品收益率经过前期的上涨"今日多数变化不大,但大家对(未来)资金预期都挺谨慎."

--黄金:

现货金周一小幅走低,守住了前一交易日的大部分涨幅.上周五美国公布黯淡的就业报告後,市场认为经济成长前景低迷,这支撑了对黄金的避险买需.

0635GMT时,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,878.50美元,上一交易日飙升3.2%.美国期金GCcv1小升0.2%,报1,881.40美元.

美国8月就业岗位增长停止,令衰退担忧重燃,奥巴马政府和美国联邦储备理事会(美联储,FED)面临更大压力,需要采取更多激励措施以扶助疲弱的经济.[ID:nCN1942953]

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX上涨8.8元至387.45元;而期金主要合约SHAUZ1上涨9.36元至390.60元.(完)