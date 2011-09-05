〔银行观点〕中国宏观政策近期应无大的紧缩,票据利率料高位盘整--农行

路透上海9月5日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,从总理温家宝撰文称既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动来判断,近期宏观政策不会出现大的紧缩,票据市场利率大涨可能性不大;但由于缴存存款准备金,以及季末存款考核等因素,市场资金面可能趋紧,票据市场利率或将维持高位盘整态势.

报告并称,目前适逢月初,在上月的宏观经济金融数据公布前的政策真空期,机构将以观望为主,操作谨慎,市场交投较清淡.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)