〔中国新债〕财政部周六起将发至多300亿电子储蓄国债,期限一、三和五年

路透上海9月5日电---中国财政部周一公告称,将从周六(10日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括一年、三年和五年期.发行期为9月10日-9月23日.

刊登在财政部网站的公告显示,上述三期国债分别为今年第13至15期储蓄国债.其中第13期期限为一年,年利率3.85%,最大发行额为60亿元;第14期期限为三年,年利率5.58%,最大发行额为150亿元;第15期期限为五年,年利率6.15%,最大发行额为90亿元.

公告称,本次发行的三期国债在发行期内不能提前兑取,发行期结束後开始办理.

从9月10日开始计算,持有本次发行的三期国债不满6个月提前兑取不计付利息,满6个月不满12个月按发行利率计息并扣除180天利息;持有第14期和第15期满12个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息,满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息;持有第15期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息.

财政部并称,公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,上述三期国债从调息之日起取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,从调息之日起停止发行.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

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