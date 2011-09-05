《外汇动态》瑞郎回落,此前瑞士银行业协会称或暂时设定欧元/瑞郎目标

0921GMT--瑞郎兑欧元回吐涨幅,因此前瑞士银行业协会表示,在极端情况下,瑞郎/欧元设定暂时性的汇价目标是可能的.[ID:nCN1944975]
该言论公布後,欧元/瑞郎EURCHF=从此前的1.1100附近升至约1.1149,不过日内仍下跌约0.4%.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
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