《中国公开市场预测》一年央票发行脱离地量增两倍,然收益率料仍续平

* 一年央票发行30亿元,较上周增加两倍

* 後市资金面预期偏紧,抑制央票需求

* 中标收益率继续持平的可能性偏大

路透北京9月5日电---中国央行公开市场周二一年期央票发行量将增两倍至30亿元人民币,但仍处于较低水平.虽然当前流动性不算紧张,但後市预期偏紧,投资者需求欠佳,预计明日一年期央票发行收益率仍可能持平于上周水平.

"明天央票发行量不大,收益率还是持平的可能性大吧."北京一银行交易员称.

该交易员并表示,央行计划明天进行增加七天期品种的正回购操作,可能主要是平衡短期资金供需的波动,这也会分流一部分对一年期央票的需求.

中国央行公开市场操作启动七天及14天正回购需求申报,这有助于对冲近期公开市场大量资金到期,熨平金融市场短期波动,并能更好满足机构季末及"十一"国庆长假等时点对资金的需求.[ID:nCN1943899]

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.9851%.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;当日未进行正回购操作.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周一走升.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,由于此前准备充分,债市流动性并不十分紧张.然而市场预期未来资金需求仍大,致使机构出钱非常谨慎,因此推高了价格.[ID:nCN1943983]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续七周净投放,累计达2,440亿元,其中上周净投放金额为250亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 930

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