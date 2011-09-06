《热点透视》中国政府买回建行股份令人忧心

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 隋芬

路透香港9月5日电---购买美国银行所持中国建设银行(601939.SS)股份的神秘买家,可能不是别人,正是中国政府.据英国金融时报,中国主要的外汇储备基金买下了美银上周所售83亿美元股份中的大多数.这笔投资也许能创造优于美国公债的回报,而且避免了建行遭遇令人尴尬的股价下滑.但对中国政府而言,增加银行业投资敞口及使用外储来推高其股价,实则并不明智.

从财务角度看,中国国家外汇管理局与全国社会保障基金这笔交易做的不差.在美银售股前的三个月里,建行在香港的股价跌了四分之一.而基于9月5日的股价,新买家相当于已获得13%的账面回报,同时建行4.5%的股息收益率还是美国指标10年期公债收益率(殖利率)的两倍.

但一笔成功的投资并非就等于明智.稳定了香港市场及建行股价,很难说得上就是对政府资金的最佳利用.中国运用3.2万亿(兆)美元外储的首要考虑应是安全与流动性,以便在中国需要资金支付进口、防止银行挤兑、和对抗人民币严重抛压时,有足够资金进行缓冲.美债因为流动性强,很快找到买家应该不难,但中国银行股就不一定了.

中国当局应该为可能的未来银行业的注资保留银弹.中国人民银行前副行长吴晓灵近期表示,为满足更严格的资本要求,未来五年大型银行可能需要700亿美元的外部资本.曾在2008年对农行实施援助的中国国有基金--中央汇金公司,注册资本金也不过1,000亿美元.此外,政府对已由自己控股的银行增加持股,是一种令人担忧的倒退.不管交易划不划算,都释出了让人忧心的讯号.(完)