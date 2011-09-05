〔中港股市〕中海油领跌恒指,沪市收挫2%创13个半月新低

* 恒指跌3%,沪指跌2%

* 成交低迷;周二交投或依然清淡,因美国周一休市

* 石油股领跌,因投资者抛出风险资产

* 沪指收盘创2010年7月以来最低位

路透香港9月5日电---香港股市周一连续第二个交易日收跌,中国海洋石油(0883.HK)带头下杀;美国周五公布的就业数据欠佳,重燃美国经济可能衰退的疑虑,引发投资人抛售风险资产.

最近两个交易日里,恒生指数.HSI自8月9日低点以来的涨幅已折损过半,但成交亦低迷,暗示没有恐慌迹象.

"其实我对9月份不是很看空,"丰盛金融资产管理董事黄国英说."市场在清淡交投里下跌,但周四有奥巴马演讲,9月中旬有美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,未来还有一系列首次公开发行(IPO),所以量能应会放大."

恒生指数.HSI收挫2.95%,至19,616.4点.恒生国企指数.HSCE大跌3.43%,至10,299.17点.

恒指成交量缩至一周最低,并可能维持低迷,因美国市场周一适逢劳动节假期休市.

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)大跌近8.9%,成交量为30日均值的近三倍.该公司稍早称,旗下蓬莱19-3油田被勒令全面停止作业,使其净产量减少约6.2万桶/天.[ID:nCH0077617]

中海油跌幅居恒生成份股之最.中海油近日由8月9日低点回升的涨幅已多数回吐.中海油上周前四天上涨约9%,带领恒生指数上扬,但上周五中海油大跌逾3%,恒生指数在21,000点遭遇强劲阻力.

**沪市挫至13个半月新低**

中国股市沪综指周一收挫2%连续第三日走低.大型银行的首批缴款日,资金面趋紧预期令大盘承压.另外,外围市场普跌亦拖累市场.分析师认为,短线沪指在前期低点2,437点附近存在支撑.

沪综指.SSEC收报2,478.739点,跌1.96%,至13个月半月新低,此前低位是去年7月19日的2,475;沪市A股成交额盘放量至约562亿元人民币,略高于上个交易日创下的14个月低点.

华融证券分析师范贵龙认为,银行存款准备金基数扩大加剧市场未来资金面的压力,而上周公布的欧美主要国家采购经理人指数(PMI)等数据多不乐观,令市场对全球经济预期更趋谨慎.

他并预计,沪综指短期内料在2,450-2,550点波动,前期低位2,437点能提供有力支撑.

周五备受关注的美国非农就业报告公布,数据非常惨淡,就业岗位没有增长,远逊于预期,引发经济将再陷衰退的担忧.受此拖累,欧美股市重挫,避险公债受益,美元下滑,市场对美联储将祭出第三套量化宽松政策的言论甚嚣尘上.[.NCN][.EUCN]

对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,中证报根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,749.2点,跌2.01%,成交量为182,014手.(完)